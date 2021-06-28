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В Италии разрешили ходить по улицам без масок

В Италии разрешили ходить по улицам без масок
09:47 Сегодня Телеграф

С 28 июня в Италии в регионах с наименьшим количеством заболевших COVID-19 отменяют предписание носить маски на улице. О том, что новое правило начнет действовать в регионах отнесенных к «белой» зоне, сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца в своем Твиттере. В транспорте или помещениях требование носить маску сохраняется.

Организация здравоохранения приняла такое решение поскольку уровень заражения коронавирусом в Италии продолжает падать. В связи с этим приняли решение разрешить ходить без масок на свежем воздухе. Ожидается, что с понедельника «белыми» станут все регионы страны. Большинство других мер уже ослаблено, в том числе комендантский час с полуночи до 5 часов утра, который был отменен по всей стране в понедельник 21 июня. Правила, ограничивающие контакты остаются в силе даже в «белых» зонах. Среди них социальное дистанцирование, запрет на вечеринки и большие собрания дома.

Общий масочный режим действует в Италии с октября 2020 года. В том году весной страна стала одним из эпицентров коронавируса в мире, одним из самых пострадавших городов стал Бергамо с вереницами машин с телами умерших от COVID-19.

За время пандемии в Италии от коронавируса умерли более 127 тысяч человек. Ранее итальянские правила требовали постоянного ношения масок вне дома, как в помещениях, так и на открытом воздухе, «за исключением случаев, когда из-за особенностей места или обстоятельств изоляция постоянно гарантируется».

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Италия, Коронавирус, Бергамо, Административные ограничения, Covid-19.
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