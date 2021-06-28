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В Лондоне произошел взрыв возле станции метро: очевидцы засняли масштабный пожар на видео

В Лондоне произошел взрыв возле станции метро: очевидцы засняли масштабный пожар на видео
Обновлено 17:35 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В столице Великобритании Лондоне днем 28 июня произошел мощный взрыв в районе станции метро Элефант-энд-Касл. 

Как сообщает Daily Mail, на месте работают 70 пожарных и 10 единиц техники.

По данным пожарной службы Лондона, накануне к ним поступили множественные сообщения о пожаре в гараже неподалеку. 

Также там отметили, что огнем охвачены три коммерческих объекта. Кроме того, пламя перекинулось на четыре автомобиля и телефонную будку. 

В настоящее время дороги, ведущие в район пожара, перекрыты, а водителям и пешеходам рекомендуется держаться от места возгорания подальше. 

Пока неизвестно, что стало причиной взрыва, однако в полиции говорят, что на данном этапе взрыв "не расценивается, как связанный с терроризмом". 

Как сообщалось ранее, неподалеку от Шри-Ланки загорелся контейнеровоз MSC MESSINA, он три дня находился без связи, бесцельно дрейфуя в море. На борту находится около 20 украинских моряков. Один из них погиб.   

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Великобритания, Взрыв, Лондон.
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