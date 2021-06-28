В Лондоне произошел взрыв возле станции метро: очевидцы засняли масштабный пожар на видео

В столице Великобритании Лондоне днем 28 июня произошел мощный взрыв в районе станции метро Элефант-энд-Касл.

Как сообщает Daily Mail, на месте работают 70 пожарных и 10 единиц техники.

По данным пожарной службы Лондона, накануне к ним поступили множественные сообщения о пожаре в гараже неподалеку.

Также там отметили, что огнем охвачены три коммерческих объекта. Кроме того, пламя перекинулось на четыре автомобиля и телефонную будку.

В настоящее время дороги, ведущие в район пожара, перекрыты, а водителям и пешеходам рекомендуется держаться от места возгорания подальше.

Пока неизвестно, что стало причиной взрыва, однако в полиции говорят, что на данном этапе взрыв "не расценивается, как связанный с терроризмом".

В Лондоне в районе станции метро Элефант-энд-Касл произошел взрыв. Причина произошедшего пока неизвестна. Над городом стоит столб дыма. pic.twitter.com/8TNSyTdpjG — РБК (@ru_rbc) June 28, 2021

ALERTE INFO - 70 pompiers sont déployés en raison de l'important #incendie à la gare de métro "Elephant and Castle", à #Londres. Les secours appellent à éviter la zone. (London Fire) pic.twitter.com/22wGWbNe2n vía @FocusFR_ — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) June 28, 2021

Как сообщалось ранее, неподалеку от Шри-Ланки загорелся контейнеровоз MSC MESSINA, он три дня находился без связи, бесцельно дрейфуя в море. На борту находится около 20 украинских моряков. Один из них погиб.