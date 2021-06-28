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Без воды и связи: украинские моряки застряли на горящем и дрейфующем в море корабле, один погиб (фото)

Без воды и связи: украинские моряки застряли на горящем и дрейфующем в море корабле, один погиб (фото)
Обновлено 13:51 Сегодня Телеграф

Около Шри-Ланки загорелся контейнеровоз MSC MESSINA с двумя десятками украинцев на борту. Один из них погиб.

Об этом в Telegram-канале сообщил морской юрист Николай Голбин.

"Грустный праздник Конституции… были три дня без связи. В машинном отделении погиб молодой моряк из Одессы. Мои соболезнования родным..." – написал он.

ЧП на корабле с украинцами

Как уточняет Fleetmon, пожар возник в машинном отделении в Индийском океане на полпути между Шри-Ланкой и Малаккским проливом, где как раз находился погибший моряк. Судно оказалось изолированным от внешнего мира из-за отсутствия связи. Кораблю ничего не оставалось, как дрейфовать в море.

То, насколько катастрофичной была ситуация, можно судить из поста в Telegram-канале Одесса как она есть.

"25.06 MCS MESSINA горел при выходе из Коломбо-Цейлон. На судне 20 одесситов, один угорел. Погибшего не забрали. Оставшиеся спят на палубе. Питаются сухпайком, проблемы с пресной водой. Очень нуждаются в помощи", - говорится в нем.

Напомним, у берегов Румынии во время шторма ночью 11 марта затонул следовавший из Ростова-на-Дону (РФ) в румынский порт Константа российский сухогруз "Volgo Balt 179" с украинским экипажем. Десять членов экипажа удалось спасти, трое погибли.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украинцы, Шри-Ланка, Моряки, Корабли, Смерти.
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