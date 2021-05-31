Владелец затонувшего в Черном море сухогруза готовит подлость семьям погибших украинцев: детали

Судовладелец потерпевшего катастрофу российского сухогруза "Volgo Balt 179", который затонул 11 марта у берегов Румынии с украинцами на борту, может оставить семьи погибших моряков без выплаты компенсации.

Об этом сообщил юрист Михаил Гольбин.

Так, представитель компании начал рассылать всем семьям погибших моряков официальный отказ страховой компании.

"Для чего это делается? Чтобы снять с себя ответственность в выплате и переадресовать ее на страховую (компанию, - Авт.). Мол, это не мы виноваты, а страховая отказала. Все вопросы именно к ней. А мы ОЧЕНЬ хорошие. А вот страховая ОЧЕНЬ плохая", - объяснил стратегию судовладельца юрист.

При этом Гольбин подчеркнул, что моряки заключали договор не со страховой компанией, а с судовладельцем и именно "должен нести полную материальную ответственность за гибель членов экипажа".

Напомним, у берегов Румынии во время шторма ночью 11 марта затонул следовавший из Ростова-на-Дону (РФ) в румынский порт Константа российский сухогруз "Volgo Balt 179" с украинским экипажем. Десять членов экипажа удалось спасти, трое погибли.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео спасения членов экипажа "Volgo Balt 179".