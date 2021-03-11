Крушение сухогруза с украинцами в Черном море: появился список погибших и видео спасения уцелевших моряков

В результате крушения российского сухогруза "Volgo Balt 179", который затонул у берегов Румынии с украинцами на борту, погибли два человека, одного ищут, еще 10 человек погибли.

Список членов экипажа сухогруза опубликовала Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины.

Спасены:

Юрий Севера;

Игорь Хлизнуца;

Александр Чернов;

Сергей Гайдай;

Денис Морозов;

Виталий Соловьев;

Николай Ремишевский;

Сергей Дементьев;

Дмитрий Николаенко;

Ангелина Соколова.

Также в сети появилось видео спасения моряков, которым удалось выжить.

Считается без вести пропавшим:

старший помощник капитана судна Рамзана Болатханова

Погибли:

капитан Александр Борисенко;

электромеханик Григорий Лысаченко.

Как сообщал "Телеграф", 17 января у берегов Турции потерпел крушение сухогруз Arvin, экипаж которого, в основном, состоял из украинцев. Удалось спасти 6 человек, 6 погибли.