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Крушение сухогруза с украинцами в Черном море: появился список погибших и видео спасения уцелевших моряков

Крушение сухогруза с украинцами в Черном море: появился список погибших и видео спасения уцелевших моряков
Обновлено 16:19 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В результате крушения российского сухогруза "Volgo Balt 179", который затонул у берегов Румынии с украинцами на борту, погибли два человека, одного ищут, еще 10 человек погибли.

Список членов экипажа сухогруза опубликовала Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины.

Спасены:

  • Юрий Севера;
  • Игорь Хлизнуца;
  • Александр Чернов;
  • Сергей Гайдай;
  • Денис Морозов;
  • Виталий Соловьев;
  • Николай Ремишевский;
  • Сергей Дементьев;
  • Дмитрий Николаенко;
  • Ангелина Соколова.

Также в сети появилось видео спасения моряков, которым удалось выжить.

Считается без вести пропавшим:

  • старший помощник капитана судна Рамзана Болатханова

Погибли:

  • капитан Александр Борисенко;
  • электромеханик Григорий Лысаченко.

Как сообщал "Телеграф", 17 января у берегов Турции потерпел крушение сухогруз Arvin, экипаж которого, в основном, состоял из украинцев. Удалось спасти 6 человек, 6 погибли.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 601

Все по теме:

Видео, Погибшие, Крушения, Спасенные, Volgo Balt 179, Волго Балт 179.
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