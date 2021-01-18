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Катастрофа сухогруза с украинцами в Черном море: найдены тела еще троих моряков

Катастрофа сухогруза с украинцами в Черном море: найдены тела еще троих моряков
Обновлено 16:10 Сегодня Телеграф фото: Украинская правда

По данным  на утро понедельника, 18 января, найдены тела трех погибших моряков с корабля Arvin, который затонул в воскресенье, 17 января, у берегов Турции и экипаж которого, в основном, состоял из украинцев.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"По сообщению турецких властей, по состоянию на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены (5 граждан Украины и 1 гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (продолжается процедура их идентификации)", - говорится в сообщении.

Спасенных госпитализировали в местную больницу, откуда после обследования их выписали.

"Состояние здоровья удовлетворительное - спасибо врачам Bartın Devlet Hastanesi. Благодарны губернаторству Бартына за одежду и обувь для парней. Украинские консулы готовят документы для возвращения моряков домой", - говорится в собщении посольства.

Как сообщал "Телеграф", ранее спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что на борту находились 10 граждан Украины и еще 2 иностранца. Уже удалось спасти 6 человек, двое погибли. 4 моряков продолжали искать (тела трех из четырех уже нашли).

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Украинцы, Погибшие, Корабли, спасения, Arvin.
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