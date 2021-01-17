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Крушение судна Arvin у берегов Турции: названы имена спасенных украинцев

Крушение судна Arvin у берегов Турции: названы имена спасенных украинцев
Обновлено 19:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

17 января у берегов Турции потерпел крушение сухогруз Arvin, экипаж которого, в основном, состоял из украинцев. 

Согласно данным спикера МИД Украины Олега Николенко, удалось спасти 5 украинских моряков и одного иностранца. 

Посольство Украины в Турции позже обнародовало имена спасенных членов экипажа. 

Так по его данным, спасенных моряков зовут: 

  • Геннадий Кравченко
  • Владислав Затерко
  • Александр Перкаты
  • Виталий Мережко
  • Виталий Качнур

Сейчас их состояние удовлетворительное. Им оказывается помощь в медицинском учреждении города Бартын. 

"Турецкими органами морякам предоставляется необходимая медицинская помощь - получено видео с посещением руководством региона Бартын спасенных", - написал в Твиттер посол Украины в Турции Андрей Сибига. 

Как известно, на борту судна Arvin находилось 12 человек.

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Кораблекрушение, Турция, Arvin.
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