Крушение судна Arvin у берегов Турции: названы имена спасенных украинцев

17 января у берегов Турции потерпел крушение сухогруз Arvin, экипаж которого, в основном, состоял из украинцев.

Согласно данным спикера МИД Украины Олега Николенко, удалось спасти 5 украинских моряков и одного иностранца.

Із судна Arvin, яке йшло під прапором Палау, врятовано 5 українців та 1 іноземця. Вони госпіталізовані. Їхній стан задовільний. Родичів поінформовано. Пошуки - уточнення - 5 моряків тривають. @UKRinTR надає консульську допомогу постраждалим, взаємодіє із турецькою владою. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

Посольство Украины в Турции позже обнародовало имена спасенных членов экипажа.

Так по его данным, спасенных моряков зовут:

Геннадий Кравченко

Владислав Затерко

Александр Перкаты

Виталий Мережко

Виталий Качнур

Сейчас их состояние удовлетворительное. Им оказывается помощь в медицинском учреждении города Бартын.

Імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна «Arvin» - Генадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур. Наші громадяни наразі перебувають у державній лікарні м.Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Пошуково-рятувальні тривають pic.twitter.com/OXKcIsw9aI — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 17, 2021

"Турецкими органами морякам предоставляется необходимая медицинская помощь - получено видео с посещением руководством региона Бартын спасенных", - написал в Твиттер посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Турецькими органами надається морякам необхідна медична допомога - отримано відео з відвідин керівництвом регіону Бартин врятованих. Вдячні стороні за реакцію та допомогу pic.twitter.com/ndUA61Xyip — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) January 17, 2021

Как известно, на борту судна Arvin находилось 12 человек.