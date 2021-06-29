На пляже в Польше неадекват напал на группу украинцев (фото)

В Польше на пляже Стшешинек в Познани произошло ЧП: случайный прохожий избил отдыхающего, говорящего на украинском языке.

Об этом 29 июня сообщили на портале Epoznan.

Нападающего задержали местные и вызвали полицейских на место происшествия.

В сети показали фото конфликта, на котором один из мужчин сел на спину задержанному обидчику. За ходом события следила группа мужчин и женщин.

Фото: epoznan.pl

Согласно предоставленным данным задержанный кричал на украинцев, чтобы те убирались прочь. Затем он напал на одного из отдыхающих, и ударил его в голову из-за чего он потерял сознание. После чего нападающий попытался убежать, но его поймали сами свидетели инцидента.

Правоохранители уточнили, что происшествие произошло 27 июня, когда потерпевшие загорали на пляже. Пострадавшему оказали медпомощь.

В когда он пришел в себя и рассказал, что нападавший был пьян. Он услышал украинский язык и пристал к ним, начав оскорблять по национальному признаку.

Задержанного планируют в скором времени допросить.

Напомним, что ранее в Польше задержали украинцев, которые устроили разбойное нападение на местного предпринимателя. От полученных травм мужчина погиб.