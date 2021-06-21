Украинцы забили поляка до смерти при ограблении: одному из них грозит пожизненное

В Польше задержали украинцев, которые устроили разбойное нападение на местного предпринимателя. От полученных травм мужчина погиб. Украинцу, устроившему расправу над мужчиной, грозит пожизненное.

Об этом сообщает местная полиция.

В тот день, в дом, где жили супруги, ворвались неизвестные с ножом и рукоятью от топора. 53-летнего хозяина дома и его жену жестоко избили, а из квартиры забрали деньги, драгоценности и документы.

Соседи вызвали полицию и скорую помощь. Женщина серьезных травм не получила, но ее мужа спасти не удалось. Он умер в результате тяжелых травм головы.

Полицейские задержали 40-летнего украинца и его 38-летнюю сообщница. Еще двух подозреваемых по этому делу пока отпустили из-за отсутствия доказательств.

Нападающему грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения, а украинка за помощь в преступлении может провести 15 лет в польской тюрьме. Продолжается следствие.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Жешуве (Польша) напали на студентов из Украины. Позже стало известно, что преступник, устроивший вооруженное нападение на студентов из Украины, несмотря на то, что первоначально скрылся с места ЧП через балкон, позже сам сдался копам.

При этом, преступника арестовали на ближайшие три месяца. За покушение на двойное убийство ему грозит от 8 до 25 лет вплоть до пожизненного заключения.