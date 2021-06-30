По соседству с Украиной хотят запустить новые ядерные реакторы: подробности

По соседству с Украиной - в Польше - намерены разработать и запустить малые ядерные реакторы с низким уровнем выбросов в атмосферу.

Об этом информирует Dziennik Gazeta Prawna.

Сообщается, что соглашение между компаниями Orlen и Synthos о разработке малых ядерных реакторов подпишут уже в ближайшие дни.

Отметим, что данный договор не противоречит программе ядерной энергетики, которая предполагает, что к 2033 году в Польше заработает первый большой реактор, производящий электроэнергию.

Предполагается, что уровень выбросов в атмосферу будет минимальным или вообще нулевым, так что украинцы в результате инноваций соседей не пострадают.

Напомним, согласно последнему мониторингу, в 2021 году в мире увеличилось количество ядерного оружия: с 3720 до 3825 боеголовок. Причем, около 2000 из них находятся в состоянии повышенной боеготовности и практически все принадлежат РФ.