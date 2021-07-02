Отскочил от лающей собаки и влетел прямо под грузовик: момент жуткого ДТП с Стамбуле попал на видео

В Стамбуле в районе Бююкчекмеджа грузовик сбил молодого парня, который внезапно бросился на дорогу из-за лая собаки.

Момент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает местное СМИ Haberler.

Известно, что парня зовут Экрем Бинак, и в тот вечер он просто прогуливался по тротуару. Внезапно бродячий пес начал лаять, а турок, испугавшись, отскочил на дорогу. В результате, парня на большой скорости сбил грузовик.

Известно, что Бинак находится в больнице со множественными травмами, а медики оценивают его состояние как тяжелое.

Сразу после ДТП водителя грузовика взяли под стражу. Однако, разобравшись в произошедшем, его выпустили на свободу. Продолжается расследование.

Напомним, в турецкой провинции Айдын, неподалеку от города Секе, в ДТП попал микроавтобус с украинскими туристами. В результате аварии по вине водителя, который не справился с управлением, пострадало 5 наших туристов.