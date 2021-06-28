Стало известно о состоянии украинцев, пострадавших в ДТП в Турции

В момент аварии с микроавтобусом в Турции, в салоне находились 11 украинцев, пять из них получили травмы.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

По информации МИД, ДТП произошло 26 июня. Сообщается, что пять украинцев получили незначительные травмы. Им сразу была оказана медицинская помощь. В тот же день их выписали из больницы. Страховая компания покрыла расходы на лечение.

По предварительной версии, причиной ДТП стала ошибка водителя.

Также по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Посольство Украины в Турции поддерживает связь с турецкими правоохранителями и туроператором.

Как сообщалось ранее, в начале прошлой недели в Турции в море близ курортного города Кемер столкнулись два гидроцикла. В итоге погиб украинский турист.

Также ранее в Польше произошло очередное ДТП с участием украинского автобуса, в котором ехали граждане Украины. В результате аварии один человек погиб и четверо получили травмы.