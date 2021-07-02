Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Румынии взорвался и полыхает, есть пострадавшие (видео)

Пять человек пострадало в результате взрыва и пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии в городе Нэводари. Также сообщается о пропавших.

Об этом стало известно из информации Locaţiile Digi24.

По предварительной информации один из пострадавших серьезно ранен - ожоги 45% тела, его в больницу доставили на вертолете. ЧП произошло на заводе гидроочистки дизельного топлива. Все технологические процессы остановлены.

Сообщается, что пожар начался на нефтетранспортной установке. На тушение направили 8 пожарных машин и грузовик с 2 тыс литров специальной смеси. Также на месте скорые и реанимация. Взрыв виден из ближайших городов.

Romanya'nın Năvodari kentindeki Petromidia petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada en az iki kişi yaralandı; halka 1 kilometre yarıçapı içinde bölgeden kaçınmaları tavsiye edildi pic.twitter.com/EKpLGR4wlK — MUSİTEM HABER (@musitem) July 2, 2021

Ранее "Телеграф" писал, что команда украинских моряков, застрявших на сгоревшем судне MSC MESSINA без связи и воды, получила ожоги.