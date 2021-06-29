Спят на палубе в жару, несмотря на ожоги: новые детали о судьбе украинских моряков на сгоревшем MSC MESSINA

Команда украинских моряков, застрявших на сгоревшем судне MSC MESSINA без связи и воды, получила ожоги, но, несмотря на это первую медицинскую помощь им не оказали.

Об этом сообщил в Telegram морской юрист Николай Гольбин.

"Спит экипаж на палубе, температура +30 и выше. Сейчас беспрерывно экипаж несет вахты и проверяет каждое помещение, чтобы избежать повторного возгорания", - рассказал он.

По его словам, судно неоднократно горело до этого ЧП.

"Причины возгорания никто не говорит. Но это не первый пожар за последний месяц", - добавил Гольбин.

Как сообщал "Телеграф", месяц назад примерно в том же районе, где произошел пожар на борту MESSINA, на контейнеровозе X-Press Pearl прогремел мощный взрыв.