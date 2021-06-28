Стало известно об еще одном ЧП в районе пожара MESSINA с украинцами на борту (видео)

Месяц назад примерно в том же районе, где произошел пожар на борту MESSINA, в котором погиб молодой моряк из Украины, на контейнеровозе X-Press Pearl прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщал Reuters.

Взрыв произошел 25 мая после того, как военная авиация и моряки тушили пожар, который случился 20 мая. Для ликвидации возгорания вертолет ВВС Шри-Ланки использовал сухой химический порошок.

Спасатели эвакуировали весь экипаж. В результате инцидента пострадали как минимум два человека.

Как сообщало издание Splash, по меньшей мере, восемь контейнеров упали в море – в них могла быть азотная кислота.

Горящее судно пришлось буксировать от береговой линии на 50 морских миль. Для ликвидации взрыва в Шри-Ланку специально вызывали голландский рейс с жизненно важным оборудованием.

Напомним, у берегов Румынии во время шторма ночью 11 марта затонул следовавший из Ростова-на-Дону (РФ) в румынский порт Константа российский сухогруз "Volgo Balt 179" с украинским экипажем. Десять членов экипажа удалось спасти, трое погибли.