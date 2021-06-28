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Только второй раз вышел в море: новые подробности о погибшем моряке из Украины на корабле у Шри-Ланки (фото)

Только второй раз вышел в море: новые подробности о погибшем моряке из Украины на корабле у Шри-Ланки (фото)
Обновлено 18:38 Сегодня Телеграф

Погибшим моряком на судне MSС MESSINA во время пожара оказался 20-летний парень из Одессы.

Об этом сообщает "Seafarers Journal".

Это был его второй рейс. Инцидент произошел еще 25 июня, но с того момента экипаж находился без связи на аварийном судне.

Судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур. На полпути между Шри-Ланкой и Малаккским проливом в машинном отделении судна началось возгорание. Остальные члены экипажа находятся на аварийном судне.

На фото видно их измученные лица.

Украинские моряки

Отметим, что спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что украинские дипломаты проверяют наличие украинцев на загоревшемся борту MSС MESSINA.

Как сообщал "Телеграф", месяц назад примерно в том же районе, где произошел пожар на борту MESSINA, на контейнеровозе X-Press Pearl прогремел мощный взрыв.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,399

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Пожары, Взрывы, Шри-Ланка, Мессина, контейнеровозы.
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