Кипр объят огнем: на острое бушуют сильнейшие за последние десятилетия пожары (фото, видео)

На Кипре разбушевался самый масштабный за последнее десятилетие лесной пожар.

Как сообщает CyprusMail, пожар вспыхнул в субботу в районе деревни Аракапас на юге островного государства.

Согласно последним данным, вследствие пожаров погибли четыре человека. Их машина сгорела в огне. Все погибшие были работниками из Египта в возрасте от 25 до 30 лет.

Распространение огня привело также к отключению электричества в ряде регионов, что в свою очередь отключило водяные насосы, из-за чего борьба с пожарами стала еще более затруднительной.

Сообщается о том, что огонь парализовал движение по дорогам ведущим в Лагию, Мелини, Оду, Ору и Ваватсиниас.

На помощь пожарным прибыла авиация из Греции и Израиля, благодаря им распространение пожара удалось взять под контроль, однако власти Кипра все равно запросили помощь в ЕС.

Предварительно установлено, что виновником стал один из местных жителей, который сжигал траву на своем участке. Все остальное сделала засуха, сильный ветер и 40-градусная жара. Мужчину уже задержали.

Как сообщалось ранее, в Мексиканском заливе произошел взрыв на подводном газопроводе из-за чего поток пламени вырвался на морскую поверхность.