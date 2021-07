Взрыв на нефтяном газопроводе образовал "огненное око" в Мексиканском заливе: впечатляющие видео

В пятницу, 2 июля, произошел разрыв подводного газопровода в Мексиканском заливе, в результате чего пламя вырвалось на поверхность в водах Персидского залива, образовав огненное пятно в водной глади.

Об этом сообщает АР.

В результате ЧП никто не пострадал. Эпицентром взрыва стало морское месторождение Ку-Малооб-Заап.

Уточняется, что утечка произошла примерно в 150 метрах от буровой платформы. Компания заявила, что примерно через пять часов удалось взять под контроль образовавшуюся в результате взрыва утечку газа. На данный момент с пожаром удалось справиться.

An underwater gas pipeline has caught fire in the Gulf of Mexico. It is connected to a platform operated by Mexican oil giant Pemex that was producing 726,000 barrels per day of oil equivalent at the moment of the incident. https://t.co/xLzQOkumWh pic.twitter.com/ieqCVhtD95

В месте аварии возникло странное зрелище - клубящиеся шары пламени, вскипающие из поверхности Мексиканского залива.

SCARY BREAKING NEWS, PLEASE RETWEET AS WE MUST STOP THIS A fire just broke out in the Gulf of Mexico after an underwater pipeline leaked. Multi-billion dollar petroleum company Pemex, just ranked the #7th most polluting company in the world, is responsible for this yet again! pic.twitter.com/Y9v7K7dd0i