Ко дну пошли уже несколько лодок: жители острова в Британии бьют тревогу из-за наглого моржа (фото)

В Британии на юго-западном архипелаге Силли местные жители терпят убытки от моржа-"разбойника".

Об этом пишет BBC.

Животное появилось на острове Сент-Мэри в июне. Непонятно, как он добрался к архипелагу, ведь ареал обитания моржей - Арктика - находится почти в 4000 км к северу от места происшествия. Впрочем, этого путешественника ранее замечали даже у берегов Испании.

После того, как животное, получившие кличку Уолли, заселилось на острове, ко дну было пущено несколько небольших лодок и суден.

Все дело в том, что шкодник любит вскарабкаться на них, чтобы погреться на солнышке, однако у суден не всегда хватает водоизмещения, чтобы выдержать его тушку.

Местные жители призывают сделать что-то, чтобы остановить разрушения. Власти же не знают, что делать с Уолли, поскольку в этой части страны никогда не имели дело со столь крупными животными, а отлов и "депортация" будут неоправданно затратными.

И пока чиновники размышляют над тем, как решать возникшую проблему, у жителей остается лишь надежда, что животное отдохнет и предпочтет уплыть самостоятельно в более уединенное и тихое место.

Как сообщалось ранее, сотрудники зоопарка в США решили помочь старому пингвину с артритом и сделали для него специальные ботинки.