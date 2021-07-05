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Папу Римского втайне прооперировали: стало известно о его состоянии

Папу Римского втайне прооперировали: стало известно о его состоянии
07:15 Сегодня Телеграф фото: ANSA

Папе Римскому сделали операцию на кишечнике. В больницу имени Джемелли понтифик попал в воскресенье, 4 июля.

Об этом сообщает ANSA.

Что касается диагноза, то речь идет про симптоматический стеноз (дивертикулярная болезнь кишечника). Франциск стал вторым Папой в истории, попавшем в больницу.

Операцию провели под общим наркозом. Операция прошла хорошо, без осложнений. По данным издания, в больнице он должен пробыть еще минимум 5 дней. Операцию проводили известные итальянские профессора. Руководил процессом Серджо Альфьери.

Интересно, что операцию, проведенную понтифику, держали в секрете. Дошло до того, что о ней не знал не только персонал клиники, а и некоторые профессора, которые должны были оперировать понтифика. Кроме того, его доставили на авто, которое не имело никаких опознавательных знаков.

Удивительно, но за несколько часов до того, как Франциск попал в больницу, он провел воскресную проповедь на площади Святого Петра в Риме. Во время мероприятия он обратился к верующим и анонсировал будущие поездки в Венгрию и Словению.

Как сообщал "Телеграф", в Ватикане в среду, 23 июня, на аудиенцию Папы Римского Франциска пришел мужчина в костюме человека-паука

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Папа Римский, Операции.
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