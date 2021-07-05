В Польше пилот рейса Ryanair Познань-Одесса отказался впускать больше 30 украинцев на борт

На выходных более 30 украинцев не могли улететь из Познани (Польша) в Одессу. Пилот отказался пускать их на борт. В итоге самолет вылетел с часовым опозданием.

Об этом сообщает ряд польских СМИ.

По сообщениям очевидцев пилот кричал пассажирам, что он "тут главный" и называл себя королем самолета. Представители аэропорта пообещали разобраться в ситуации и отметили, что у них нет информации о ненадлежащем поведении пилота. Представитель аэропорта Блаве Патрин сообщил, что во время регистрации произошли некоторые сбои в работе и ситуация расследуется.

Инцидент произошел в аэропорту Лавица. По информации УНН, украинское Министерство иностранных дел проверяет этот факт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в крушении самолета на Филиппинах: названо окончательно число жертв и выживших.