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В Польше пилот рейса Ryanair Познань-Одесса отказался впускать больше 30 украинцев на борт

В Польше пилот рейса Ryanair Познань-Одесса отказался впускать больше 30 украинцев на борт
13:41 Сегодня Телеграф Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

На выходных более 30 украинцев не могли улететь из Познани (Польша) в Одессу. Пилот отказался пускать их на борт. В итоге самолет вылетел с часовым опозданием. 

Об этом сообщает ряд польских СМИ. 

По сообщениям очевидцев пилот кричал пассажирам, что он "тут главный" и называл себя королем самолета. Представители аэропорта пообещали разобраться в ситуации и отметили, что у них нет информации о ненадлежащем поведении пилота. Представитель аэропорта Блаве Патрин сообщил, что во время регистрации произошли некоторые сбои в работе и ситуация расследуется. 

Инцидент произошел в аэропорту Лавица. По информации УНН, украинское Министерство иностранных дел проверяет  этот факт. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в крушении самолета на Филиппинах: названо окончательно число жертв и выживших.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Украина, Польша, Самолет, Инцидент.
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