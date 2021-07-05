Крушение самолета на Филиппинах: названо окончательно число жертв и выживших

В результате крушения военного самолета С-130 на Юге Филиппин в воскресенье, 4 июля, 47 человек погибли и 49 получили травмы и ранения.

Об этом сообщает Reuters.

В результате падения самолета на землю, в Барангае три мирных жителя были убиты и четыре получили ранения.

По словам военного представителя полковника Эдгарда Аревало, транспортный самолет Lockheed C-130 с военнослужащими, направлявшимися для операций по борьбе с повстанцами, пролетел мимо взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Джоло на юге провинции Сулу.

Министр обороны Дельфин Лоренцана сказал, что приказал провести расследование инцидента, которое начнется после завершения спасательных и восстановительных работ.

Предварительно известно, что самолет не был сбит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первоначально в результате крушения военного самолета C-130 на юге Филиппин количество погибших увеличилось с 17 до 29 человек. Выжили после падения 50 человек.