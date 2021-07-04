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Растет число жертв авиакатастрофы на Филиппинах (фото)

Растет число жертв авиакатастрофы на Филиппинах (фото)
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Количество погибших в результате крушения военного самолета C-130 на юге Филиппин увеличилось с 17 до 29 человек. Выжили после падения 50 человек. 

Поисково-спасательные работы продолжаются. Ищут еще 17 человек. 

Об этом сообщает CNN Philippines со ссылкой на филиппинское министерство обороны.

"Мы продолжаем надеяться, что сможем найти больше выживших. Наши поисково-спасательные работы все еще продолжаются, судьба 17 человек личного состава неизвестна", — сказал руководитель Объединенной оперативной группы Сулу Уильям Гонсалес.

Крушения военного самолета на юге Филиппин

Крушения военного самолета на юге Филиппин

Крушения военного самолета на юге Филиппин

Напомним, 4 июля самолет C-130  военно-воздушных сил Филиппин разбился на юге страны, в провинции Сулу. По данным командования, самолет при посадке промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы, упал и загорелся.

Изначально сообщалось, что на борту находилось по меньшей мере 85 человек, затем — больше 90.

Напомним, как писал "Телеграф", 19 июня в России в Кемеровской области на аэродроме "Танай" разбился самолет Л-410. На борту самолета находились парашютисты и пассажиры.

19 мая в Беларуси в Барановичах военный самолет Як-130 разбился, упав в жилом районе.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Филиппины, Самолет, Крушение самолета, C-130.
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