Растет число жертв авиакатастрофы на Филиппинах (фото)

Количество погибших в результате крушения военного самолета C-130 на юге Филиппин увеличилось с 17 до 29 человек. Выжили после падения 50 человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Ищут еще 17 человек.

Об этом сообщает CNN Philippines со ссылкой на филиппинское министерство обороны.

"Мы продолжаем надеяться, что сможем найти больше выживших. Наши поисково-спасательные работы все еще продолжаются, судьба 17 человек личного состава неизвестна", — сказал руководитель Объединенной оперативной группы Сулу Уильям Гонсалес.

Напомним, 4 июля самолет C-130 военно-воздушных сил Филиппин разбился на юге страны, в провинции Сулу. По данным командования, самолет при посадке промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы, упал и загорелся.

Изначально сообщалось, что на борту находилось по меньшей мере 85 человек, затем — больше 90.

Напомним, как писал "Телеграф", 19 июня в России в Кемеровской области на аэродроме "Танай" разбился самолет Л-410. На борту самолета находились парашютисты и пассажиры.

19 мая в Беларуси в Барановичах военный самолет Як-130 разбился, упав в жилом районе.