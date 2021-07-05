Британец выиграл в лотерею кругленькую сумму и пытался спрятать деньги от жены под прикрытием религии

В Великобритании мужчина в 2015 году выиграл круглую сумму денег и когда в 2018 разводился со своей женой, попытался спрятать от нее деньги, но потерял половину выигрыша после судебного процесса, завершившегося только 1 июля 2021 года.

Об этом пишет британская ежедневная бульварная газета Daily Star.

Британец по имени Енджи не хотел, чтобы его жена после развода получила выигранные ним деньги, поэтому попытался скрыть их от супруги. Значительную часть денег он перевел на счет своей матери, а та, в свою очередь, пошла в банк и попыталась вывести деньги на оффшорный счет в Пакистане.

Но суд заморозил счета британца ещё до окончания бракоразводного процесса. Тогда мужчина сказал, что они с женой являются мусульманами и ей не нужны "грязные" деньги, поскольку в их религии азартные игры считаются грехом.

1 июля состоялось заседание суда, который постановил передать женщине 4,8 миллионов фунтов стерлингов (около 181 млн грн) от выигрыша, несмотря на религиозные установки.

Кроме того, суд узнал, что Енджи пытался получить государственную помощь после того, как будто бы потерял деньги, хотя на самом деле перевел их на счет матери.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Лос-Анджелесе монахиня похитила деньги из школы и потратила их на азартные игры.