Монахиня похитила деньги из школы и потратила их на азартные игры

В американском городе Лос-Анджелес монахиня Мэри Маргарет Кройпер, которая была директором католической школы Святого Джеймса в Торрансе, выкрала более $835 тысяч из фондов школы для личных расходов, включая азартные игры.

Об этом 8 июня сообщила федеральная прокуратура города.

79-летней женщине предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Она признала свою вину и теперь ей грозит до 40 лет заключения.

Сообщается, что Кройпер крала деньги у школы на протяжении 10 лет до 2018 года. Она была на посту директора учебного заведения в течение 28 лет. Так, под ее контролем были деньги для школы и различные школьные счета, в том числе для оплаты расходов на проживание монахинь, нанятых школой. Женщина переводила деньги на счет монастыря Сент-Джеймс и его сберегательный счет, после чего использовала полученные средства для оплаты своих расходов, в том числе трат на азартные игры.

Также она подделывала месячные и годовые отчеты для скрытия мошенничества. Женщину также обвиняют в том, что она заставляла сотрудников Сент-Джеймс уничтожать финансовые записи во время школьной проверки. В ходе этой схемы Кройпер нанесла школе Святого Иакова убытки в размере $825 339. Судить ее планируют 1 июля.

Напомним, что ранее в Италии сотрудника больницы обвини в 15-летнем пропуске работы при полной оплате труда.