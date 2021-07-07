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На улице Амстердама после телешоу напали на известного журналиста, выпустив 5 пуль в голову: подробности (фото)

На улице Амстердама после телешоу напали на известного журналиста, выпустив 5 пуль в голову: подробности (фото)
Обновлено 09:30 Сегодня Телеграф

В Амстердаме произошло покушение на жизнь известного голландского криминального журналиста. Спустя несколько минут после участия в телешоу неизвестные ранили в голову 64-летнего Питера Р. де Вриса: в журналиста выпустили пять пуль. 

Об этом сообщает ВВС.

Известно, что нападение произошло 6 июля вечером. Мужчину привезли в больницу в тяжелом состоянии, и сейчас медики борются за его жизнь. 

Ранее Питера охраняла полиция в связи со множественными угрозами в его адрес, связанными с его журналистскими расследованиями. А это нападение произошло по окончанию телешоу с участием де Вриса. 

Нидерланды, включая королевскую чету, потрясены случившимся, так как в Амстердаме журналист был популярен, прежде всего, благодаря тому, что помогал родственникам жертв находить настоящих преступников. На прошлой неделе он запустил краудфандинговую кампанию, чтобы попытаться собрать миллион евро для раскрытия сложного уголовного дела и помочь жертвам.

На данный момент полиция арестовала троих подозреваемых в покушении и работает на месте преступления.

Напомним, в Швеции задержали двух граждан РФ, подозреваемых в покушении на чеченского блогера.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Амстердам, Нидерланды, Покушение, Стрельба, Журналист.
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