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Покушение на чеченского блогера: в Швеции задержаны двое россиян

Покушение на чеченского блогера: в Швеции задержаны двое россиян
14:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:В Швеции задержали двух граждан РФ, подозреваемых в покушении на чеченского блогера.

В Швеции задержаны двое россиян, подозреваемых в покушении на убийство известного блогера и критика чеченского правительства в прошлом месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Тумсо Абдурахманов, который сбежал из России несколько лет назад, заявил, что ему удалось взять верх над вооруженным молотком нападающим 26 февраля.

Это уже третий в течение месяца нападение на критиков поддерживаемого Кремлем лидера Чечни Рамзана Кадырова, после убийства блогера Имрана Алиева во Франции и нападения на журналистку Елену Милашину в столице Чечни Грозном.

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Абдурахманов в прямом эфире транслировал последствия нападения, стоя над окровавленным мужчиной и спрашивая его по-русски: "Кто тебя послал? Откуда ты?"

Мужчина ответил: "Из Москвы ... У них моя мать".

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29-летний россиянин был задержан в воскресенье по подозрению в покушении на убийство, сообщил прокурор, в то время как районный суд Гавле в пятницу взял под стражу его 30-летнюю сообщницу, также россиянку.

В постах и видео в Интернете Абдурахманов резко критиковал Кадырова за преследование оппонентов.

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Швеция, Россия, Покушение, Тумсо Абдурахманов.
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