Зеленский: В России появится новый президент

Новости Украины:Зеленский, говоря о Путине, отметил, что "все тоталитарные режимы заканчивают одинаково".

Президент Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин не задержится больше на посту, поскольку тоталитарные режимы "заканчивают одинаково". Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

"Конечно, там появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", – сказал Зеленский.

На замечание журналистов, что Путин никогда не допустит к своему креслу такого, как Зеленский, украинский президент добавил, что не хочет, чтобы где-либо гибли люди: "Но мы должны понимать, что если кто-то затягивает пружину, то в какой-то момент она порвется".

В разговоре с иностранными журналистами Зеленский также отметил, что эпоха политического аутсайдера только начинается, вспомнив про Дональда Трампа. А его собственная политическая кампания может стать успешной в странах, "где люди ищут глоток свежего воздуха".