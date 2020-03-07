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Суббота, 07.03.2020
Зеленский заверяет, что новый Кабмин независим от олигархов
Зеленский заверяет, что новый Кабмин независим от олигархов
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Зеленский заверяет, что новый Кабмин независим от олигархов

Зеленский заверяет, что новый Кабмин независим от олигархов
12:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что новый Кабмин независим от олигархов, а от Нацбанка ожидает "определенные шаги, которые он может сделать".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что украинские олигархи не имеют никакого влияния на правительство Украины.

"Им принадлежит 70%-80% активов в этой стране. Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. И они нанимают лучших – мы должны это понимать", - сказал он в интервью Bloomberg Quint.

Смену украинского правительства Зеленский пояснил необходимостью реакции на эффективность его работы. "Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете потерпеть неудачу. Речь идет не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас могут выгнать из власти, а о том, что у Украины больше никогда не будет возможности сделать это", - указал он.

Агентство отмечает, что Зеленский берет на себя ответственность за некоторые ключевые начинания, в частности, принятие законов об отмене запрета на продажу сельскохозяйственных земель и по защите национализации крупнейшего банка Украины "ПриватБанка" в 2016 году, чего добивается МВФ.

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В материале Bloomberg Quint отмечается, что Зеленский выступает за независимость Национального банка, но при этом выступил с определенной критикой в его адрес из-за того, что НБУ поддерживает самые высокие в регионе затраты по займам.

"Я не планирую менять любого человека в стране, который работает честно и эффективно. Но мы договорились с центральным банком о некоторых вещах, которые они могут сделать. Если они дают нам это, это означает, что они эффективны. Я все еще жду", - сказал президент в интервью.

Напомним, 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

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Нацбанк, Кабмин, Олигархи, Владимир Зеленский.
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