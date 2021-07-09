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Пятница, 09.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
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Испанию вернули в "красную" карантинную зону: в чем причина

Испанию вернули в "красную" карантинную зону: в чем причина
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф

Испания, Майорка и Канарские острова Германия возвращает с 11 июля в "красную зону". Немецкий институт Роберта Коха при МОЗ Германии принял такое решение из-за распространения штамма COVID-19 "Дельта". 

Об этом сообщает Европейская правда.

Для Германии это направление - популярно для отдыха. Для возвращения из Испании нужно предоставить негативный ПЦР тест или справку про вакцинацию, как было и ранее.

В то же время ужесточили правила въезда с Кипра. Для тех, кто не иммунизирован или не болел коронавирусом, ввели самоизоляцию на 5-10 дней. 

Накануне Европейский центр предупреждения и контроля заболеваний окрасил в красный Испанию и Португалию на COVID-карте. На Кипре - максимальный уровень заболевания. Также рост заболеваемости отмечен в ряде скандинавских стран - они выделены оранжевым. 

коронавирус в Европе

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнадежил прогнозом относительно поставок в нашу страну вакцин от COVID-19.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Германия, Испания, Delta, Коронавирус.
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