Испанию вернули в "красную" карантинную зону: в чем причина

Испания, Майорка и Канарские острова Германия возвращает с 11 июля в "красную зону". Немецкий институт Роберта Коха при МОЗ Германии принял такое решение из-за распространения штамма COVID-19 "Дельта".

Об этом сообщает Европейская правда.

Для Германии это направление - популярно для отдыха. Для возвращения из Испании нужно предоставить негативный ПЦР тест или справку про вакцинацию, как было и ранее.

В то же время ужесточили правила въезда с Кипра. Для тех, кто не иммунизирован или не болел коронавирусом, ввели самоизоляцию на 5-10 дней.

Накануне Европейский центр предупреждения и контроля заболеваний окрасил в красный Испанию и Португалию на COVID-карте. На Кипре - максимальный уровень заболевания. Также рост заболеваемости отмечен в ряде скандинавских стран - они выделены оранжевым.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнадежил прогнозом относительно поставок в нашу страну вакцин от COVID-19.