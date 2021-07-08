"Хватит всем": Шмыгаль обнадежил по поводу вакцин от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнадежил прогнозом относительно поставок в нашу страну вакцин от COVID-19.

Об этом он рассказал в интервью латвийскому изданию LRT.

Он напомнил, что в начале пандемии, многие страны столкнулись с проблемой нехватки вакцин, ведь производители попросту не могли произвести их в нужном количестве. Однако в настоящее время ситуация изменилась.

"Украина обеспечила достаточное количество безопасных вакцин для всех украинцев", - сказал Шмыгаль.

Впрочем, в переводе интервью, которое было обнародовано на сайте Кабмина, эти слова Шмыгаля были приведены, как: "Украина имеет договоренности на поставки достаточного количества безопасных вакцин, которых хватит всем украинцам".

Шмыгаль также похвастался наращиванием темпов вакцинации и указал, что к 5 июля Украина использовала более 2,9 миллиона доз вакцины.

Напомним, по состоянию на 8 июля в Украине уже больше миллиона полностью привитых от коронавируса граждан.