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"Хватит всем": Шмыгаль обнадежил по поводу вакцин от коронавируса

"Хватит всем": Шмыгаль обнадежил по поводу вакцин от коронавируса
Обновлено 21:33 Сегодня Телеграф

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнадежил прогнозом относительно поставок в нашу страну вакцин от COVID-19. 

Об этом он рассказал в интервью латвийскому изданию LRT.

Он напомнил, что в начале пандемии, многие страны столкнулись с проблемой нехватки вакцин, ведь производители попросту не могли произвести их в нужном количестве. Однако в настоящее время ситуация изменилась. 

"Украина обеспечила достаточное количество безопасных вакцин для всех украинцев", - сказал Шмыгаль. 

Впрочем, в переводе интервью, которое было обнародовано на сайте Кабмина, эти слова Шмыгаля были приведены, как: "Украина имеет договоренности на поставки достаточного количества безопасных вакцин, которых хватит всем украинцам". 

Шмыгаль также похвастался наращиванием темпов вакцинации и указал, что к 5 июля Украина использовала более 2,9 миллиона доз вакцины. 

Напомним, по состоянию на 8 июля в Украине уже больше миллиона полностью привитых от коронавируса граждан.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Кабмин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.
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