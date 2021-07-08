Украина наконец перешла на новый уровень вакцинации: привито уже миллион человек

В Украине по состоянию на утро 8 июля количество полностью вакцинированных украинцев пересекло отметку в миллион человек.

Как сообщает Министерство здравоохранения, за минувшие сутки, 7 июля, в Украине сделали рекордное количество прививок против коронавируса – более 100 тысяч.

В Украине прививочная кампания от COVID-19 продолжает наращивать темп.

"104 680 человек привито против COVID-19 в сутки 7 июля. Одну дозу получили 42 029 человек, полностью иммунизированы - 62 651 человек", - сказано в сообщении.

В среду работали 682 мобильные бригады, 1 462 прививочных пункта и 31 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 178 592 человека, из них одну дозу вакцины получили 2 178 590 человек, обе дозы – 1 018 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Следует отметить, что кампания по вакцинации от COVID-19 в Украине началась еще в феврале. И еще на старте массовой вакцинации Минздрав планировал делать 100 тысяч COVID-прививок в сутки. И лишь спустя полгода удалось увеличить темпы и выйти на такой показатель.

Напомним, за минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели 617 человек. В Минздраве сообщили, что лишь 32-33% украинцев имеют антитела к COVID-19.