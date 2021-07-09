В Австрии - ЧП с поездом: вагон с 53-мя детьми сошел с рельсов и упал в реку (фото)

В Австрии вагон поезда, в котором находились 53 школьника, сошел с рельсов и перевернулся.

Об этом информирует пресс-служба федеральной земли Зальцбург.

Инцидент произошел в муниципалитете Лунгау около 7:05 по местному времени (6:05 по Киеву). Указывается, что причиной происшествия стало упавшее на рельсы дерево, из-за чего вагон опрокинулся в реку Мур.

Из-за происшествия травмы получили 17 детей, всех их доставили в медицинские учреждения. Восьмерым из них понадобится амбулаторное лечение.

К месту прибыли врачи, спасатели и представители Красного креста. Для уборки вагона будут присланы сотрудники Государственной железной дороги из Штирии.

Как сообщалось ранее, в порту Дубая (ОАЭ) произошел мощный взрыв на борту пришвартованного нефтяного танкера. По сообщениям очевидцев, огненный шар был заметен со всех уголков города.