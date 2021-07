Порт Дубаи сотряс сильнейший взрыв, пламя было видно со всего города (видео)

В порту Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) "Джебель-Али" в среду, 7 июля, вечером произошел сильный взрыв.

Об этом сообщает сайт телеканала "Al Arabiya".

"По словам очевидцев, в среду вечером в некоторых частях города Дубай в ОАЭ жители слышали громкий взрыв", - говорится в заметке.

Watch: Footage shows the moment an explosion erupted off Jebel Ali port in #Dubai, according to a video being shared online.https://t.co/fcoBvIByb3 pic.twitter.com/R6AGSk2LyG