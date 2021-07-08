Порт Дубаи сотряс сильнейший взрыв, пламя было видно со всего города (видео)

В порту Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) "Джебель-Али" в среду, 7 июля, вечером произошел сильный взрыв.

Об этом сообщает сайт телеканала "Al Arabiya".

"По словам очевидцев, в среду вечером в некоторых частях города Дубай в ОАЭ жители слышали громкий взрыв", - говорится в заметке.

Watch: Footage shows the moment an explosion erupted off Jebel Ali port in #Dubai, according to a video being shared online.https://t.co/fcoBvIByb3 pic.twitter.com/R6AGSk2LyG — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 7, 2021

Телеканал со ссылкой на сообщение пресс-службы властей Дубая в соцсети Twitter информирует, что пожар вспыхнул в контейнере на корабле, стоящем на якоре в порту Джебель-Али.

Очевидцы публикуют в соцсетях видеоролики, на которых, по их словам, запечатлен момент взрыва: видно, как на фоне ночного неба образовывается огромный огненный шар.

Согласно другой тиражируемой в арабских СМИ версии ЧП, взрыв произошел на борту пришвартованного в порту нефтяного танкера.

По еще одной версии, взрыв произошел на нефтехранилище.

Как сообщалось, в начале августа 2020 года в сильнейший взрыв в порту Бейрута унес жизни сотен людей и подчистую разрушил несколько районов города.

В январе 2021 года Интерпол объявил в розыск двух россиян и одного португальца по делу о взрывах в порту столицы Ливана.