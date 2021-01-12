Интерпол ищет виновных во взрывах в Бейруте: при чем здесь Россия

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск двух россиян и одного португальца по делу о смертельных взрывах в порту ливанской столицы Бейруте, которые произошли в августе 2020 года.

Об этом сообщает AAP.

В частности, речь идет о российском владельце судна Rhosus Игоре Гречушкине и Борисе Прокошеве, капитане судна, на котором в Ливан в 2013 году было перевезено 2750 тонн нитрата аммония.

Помимо этого, Интерпол объявил в розыск гражданина Португалии Жоржи Мануэля Нету Морейру, который будучи трейдером аммония, в 2014 году совершил визит в состав порта, где хранились материалы, и осматривал груз.

Отмечается, что об аресте пока речь не идет.

Что произошло в Бейруте

Взрыв в порту столицы Ливана Бейруте повредил 8 тысяч зданий. В их число входит 50 археологических объектов, такие данные приводит Высшая комиссия по чрезвычайной помощи в Ливане, пишет Middle East Monitor.

Ранее сообщалось, что масштабный взрыв в Ливане оставил примерно 300 000 людей без крыши над головой и нанес материального ущерба на более 3 000 000 000 долларов.

В столице Ливана, Бейруте число погибших в результате мощных взрывов возросло до 178 человек.