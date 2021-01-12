Скачать
Вторник, 12.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)
Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)
Названа причина смерти молодой военной на Донбассе (фото)
Названа причина смерти молодой военной на Донбассе (фото)
«На него есть компромат»: Комаровский высказался о поведении Зеленского
«На него есть компромат»: Комаровский высказался о поведении Зеленского
Одноклубники поздравили Милевского с днем рождения ударами по спине (видео)
Одноклубники поздравили Милевского с днем рождения ударами по спине (видео)

Интерпол ищет виновных во взрывах в Бейруте: при чем здесь Россия

Интерпол ищет виновных во взрывах в Бейруте: при чем здесь Россия
Обновлено 16:30 Сегодня Телеграф фото: Twitter

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск двух россиян и одного португальца по делу о смертельных взрывах в порту ливанской столицы Бейруте, которые произошли в августе 2020 года.

Об этом сообщает AAP.

В частности, речь идет о российском владельце судна Rhosus Игоре Гречушкине и Борисе Прокошеве, капитане судна, на котором в Ливан в 2013 году было перевезено 2750 тонн нитрата аммония.

Помимо этого, Интерпол объявил в розыск гражданина Португалии Жоржи Мануэля Нету Морейру, который будучи трейдером аммония, в 2014 году совершил визит в состав порта, где хранились материалы, и осматривал груз.

Отмечается, что об аресте пока речь не идет.

Что произошло в Бейруте

Взрыв в порту столицы Ливана Бейруте повредил 8 тысяч зданий. В их число входит 50 археологических объектов, такие данные приводит Высшая комиссия по чрезвычайной помощи в Ливане, пишет Middle East Monitor.

Ранее сообщалось, что масштабный взрыв в Ливане оставил примерно 300 000 людей без крыши над головой и нанес материального ущерба на более 3 000 000 000 долларов. 

В столице Ливана, Бейруте число погибших в результате мощных взрывов возросло до 178 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Интерпол, Взрывы, Бейрут.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики под кислород не ложатся: украинки рассказали, как болели "короной" по два, а то и три раза
02 "Майданом сделали только хуже": журналистка поделилась разговором с заробитчанином в поезде
03 Держали дети и ответственность: экс-супруга Виктора Павлика рассказала, почему долго не разводилась с певцом
04 Яйца в Украине подорожают до 40 гривен: в чем причина
05 На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ: имя и первые подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Люди затравили врача за то, что та носит маску (видео)
Люди затравили врача за то, что та носит маску (видео)
&quot;Не боится называть Крым украинским&quot;: Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Санду (фото и видео)
"Не боится называть Крым украинским": Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Санду (фото и видео)
Рассекречена стоимость отдыха отстраненного главы КСУ Тупицкого в Дубае (документы)
Рассекречена стоимость отдыха отстраненного главы КСУ Тупицкого в Дубае (документы)
Чапкис выписался из больницы: легендарный хореограф рассказал о самочувствии и восстановлении после болезни
Чапкис выписался из больницы: легендарный хореограф рассказал о самочувствии и восстановлении после болезни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь