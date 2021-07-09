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Во Франции неадекват набросился с ножом на родителей, приехавших забирать детей из садика: есть жертва

Во Франции неадекват набросился с ножом на родителей, приехавших забирать детей из садика: есть жертва
Обновлено 22:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Во французском Марселе неизвестный с ножом напал на людей возле детского сада. 

Об этом сообщает BFMtv

В сообщении говорится, что полицейским поступил вызов о ранении человека в одиннадцатом округе. Прибыв на место, они обнаружили одного убитого и трех раненных. 

В полиции сообщили, что убитый 18-летний парень был известен правоохранителям как наркоторговец. 

Согласно предварительным данным, стрельба произошла, когда родители приехали забирать детей из садика. Стрелок убежал с места происшествия, а очевидцы поспешили на помощь раненному. В этот момент на них набросился мужчина с ножом, который, по их словам, находился в неадекватном состоянии. 

Пока неизвестно, является ли стрелок и нападавший с ножом одним и тем же человеком. В настоящее время полиция ведет поиски преступника. 

Как сообщалось ранее, недавно в немецком Вюрцбурге мужчина с ножом набросился на прохожих, убив троих людей. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Франция, Марсель, Нападение, Стрельба.
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