Во Франции неадекват набросился с ножом на родителей, приехавших забирать детей из садика: есть жертва

Во французском Марселе неизвестный с ножом напал на людей возле детского сада.

Об этом сообщает BFMtv.

В сообщении говорится, что полицейским поступил вызов о ранении человека в одиннадцатом округе. Прибыв на место, они обнаружили одного убитого и трех раненных.

В полиции сообщили, что убитый 18-летний парень был известен правоохранителям как наркоторговец.

Согласно предварительным данным, стрельба произошла, когда родители приехали забирать детей из садика. Стрелок убежал с места происшествия, а очевидцы поспешили на помощь раненному. В этот момент на них набросился мужчина с ножом, который, по их словам, находился в неадекватном состоянии.

Пока неизвестно, является ли стрелок и нападавший с ножом одним и тем же человеком. В настоящее время полиция ведет поиски преступника.

Как сообщалось ранее, недавно в немецком Вюрцбурге мужчина с ножом набросился на прохожих, убив троих людей.