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В Германии мужчина с ножом убил троих прохожих (видео)

В Германии мужчина с ножом убил троих прохожих (видео)
Обновлено 21:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В немецком городе Вюрцбург мужчина с ножом набросился на прохожих и убил троих людей. Еще шестеро получили ранения. 

Об этом сообщает Bild

В сообщении указывается, что когда нападавший набросился с ножом на женщину, прохожие попытались его отогнать забросав того складными стульями и палками. 

Прибывшая на место полиция задержала злоумышленника после того, как разъяренная толпа загнала того в один из проулков. 

Тем не менее мужчина с ножом продолжал оказывать сопротивление и даже кидался на правоохранителей. Утихомирить его удалось лишь выстрелив в ногу. 

Мотивация действий преступника пока не ясна. 

Ближайшие улицы были оцеплены стражами порядка. Позже было сообщено, что нападавший был один и угрозы для местных жителей больше нет, но полиция продолжает наблюдать за ситуацией. 

Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Берлине неизвестный открыл огонь по мирным жителям в районе Веддинг. В результате инцидента были тяжело ранены три человека. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 643

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Германия, Убийство, Нападение, Вюрцбург.
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