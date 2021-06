В Германии мужчина с ножом убил троих прохожих (видео)

В немецком городе Вюрцбург мужчина с ножом набросился на прохожих и убил троих людей. Еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает Bild.

В сообщении указывается, что когда нападавший набросился с ножом на женщину, прохожие попытались его отогнать забросав того складными стульями и палками.

Прибывшая на место полиция задержала злоумышленника после того, как разъяренная толпа загнала того в один из проулков.

Тем не менее мужчина с ножом продолжал оказывать сопротивление и даже кидался на правоохранителей. Утихомирить его удалось лишь выстрелив в ногу.

Мотивация действий преступника пока не ясна.

Ближайшие улицы были оцеплены стражами порядка. Позже было сообщено, что нападавший был один и угрозы для местных жителей больше нет, но полиция продолжает наблюдать за ситуацией.

BREAKING: Multiple victims after knife attack in Würzburg, Germany; suspect in custody pic.twitter.com/66KskUdNzC

Brave Würzburg residents confront the attacker and chase him away. RIP to the victims. pic.twitter.com/rXuTbVqOom

— ONC3X (@ONC3X) June 25, 2021