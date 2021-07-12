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Украинцы попытаются убедить немцев в опасности "Северного потока-2"

Украинцы попытаются убедить немцев в опасности "Северного потока-2"
10:31 Сегодня Телеграф Президент Украины

Украинская делегация сегодня должна встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и министром экономики Петером Альтмаером. Одним из основных вопросов станет угроза Европе от "Северного потока-2".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко. 

Накануне, президент Украины Владимир Зеленский встречался с кандидатом на должность канцлера ФРГ от Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Там также поднимался вопрос энергетической безопасности стран ЕС при введении в эксплуатацию "Северного потока-2". 

Еще есть шансы остановить "Северный поток-2", – замглавы ОП Игорь Жовква

Также, глава украинского государства отметил  важность поддержки следующего Федерального правительства в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и единства ЕС по европейской интеграции и членству Украины в НАТО.

Накануне "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский находиться в Германии с двухдневным визитом. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Германия, Украина, Ангела Меркель, Северный поток-2.
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