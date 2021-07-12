Украинцы попытаются убедить немцев в опасности "Северного потока-2"

Украинская делегация сегодня должна встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и министром экономики Петером Альтмаером. Одним из основных вопросов станет угроза Европе от "Северного потока-2".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.

Накануне, президент Украины Владимир Зеленский встречался с кандидатом на должность канцлера ФРГ от Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Там также поднимался вопрос энергетической безопасности стран ЕС при введении в эксплуатацию "Северного потока-2".

Также, глава украинского государства отметил важность поддержки следующего Федерального правительства в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и единства ЕС по европейской интеграции и членству Украины в НАТО.

Накануне "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский находиться в Германии с двухдневным визитом.