В Италии вишня ягоды установила мировой рекорд по размеру: сколько она весит (фото)

В Италии фермеры вырастили рекордный плод вишни весом более 33 граммов. Вишня принадлежит к сорту "Кармен", который известен своими крупными плодами.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннесса.

Рекордную вишню вырастили Альберто и Джузеппе Россо из Печетто Торинезе, их семья занимается выращиванием плодов уже более 100 лет. Печетто Торинезе - комунна в Пьемонте, который славится своими вишневыми садами.

Самый тяжелый плод вишни весит рекордные 33, 05 грамма. Предыдущий рекорд зафиксировали также в Италии, в феврале 2021. Тогда вес вишни оценили в 26,45 граммов. По словам Альберто Россо, заметив, что сорт вишни дает рекордные плоды они подготовились и созвали группу экспертов для регистрации рекорда.

Ранее "Телеграф" писал, что диетолог порекомендовала, какую ягоду лучше выбирать вишню или черешню.