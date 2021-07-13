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В Италии вишня ягоды установила мировой рекорд по размеру: сколько она весит (фото)

В Италии вишня ягоды установила мировой рекорд по размеру: сколько она весит (фото)
03:27 Сегодня Телеграф Книга рекордов Гиннесса

В Италии фермеры вырастили рекордный плод вишни весом более 33 граммов. Вишня принадлежит к сорту "Кармен", который известен своими крупными плодами.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннесса.

Рекордную вишню вырастили Альберто и Джузеппе Россо из Печетто Торинезе, их семья занимается выращиванием плодов уже более 100 лет. Печетто Торинезе - комунна в Пьемонте, который славится своими вишневыми садами. 

рекордная вишня

Самый тяжелый плод вишни весит рекордные 33, 05 грамма. Предыдущий рекорд зафиксировали также в Италии, в феврале 2021. Тогда вес вишни оценили в 26,45 граммов. По словам Альберто Россо, заметив, что сорт вишни дает рекордные плоды они подготовились и созвали группу экспертов для регистрации рекорда. 

Ранее "Телеграф" писал, что диетолог порекомендовала, какую ягоду лучше выбирать вишню или черешню.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Рекорд, Книга рекордов Гиннесса, Вишня.
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