Что Меркель предложит Зеленскому взамен на запуск "Северного потока-2"? Версия Der Spiegel

В понедельник, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Берлине. Он встретится с федеральным президентом, министром обороны и, наконец, с канцлером за ужином.

Немецкое издание "Der Spiegel" рассказывает о том, что собираются обсудить лидеры стран. "Телеграф" предлагает ознакомиться с переводом этого материала.

То, что выглядит как дипломатический визит вежливости, на самом деле является началом непростой недели переговоров для Ангелы Меркель.

Она расскажет Владимиру Зеленскому о непрекращающемся конфликте на востоке Украины и затягивающихся мирных переговорах. Также речь пойдет об усилиях по реформированию страны и о том, может ли и должна ли быть у Украины перспектива стать членом ЕС в обозримом будущем. Все это непростые темы, тем более что украинцы долгое время чувствовали недостаток внимания со стороны Германии.

Недавняя инициатива Меркель и Эммануэля Макрона о проведении в будущем еще одного саммита Россия-ЕС вызвала большое раздражение в Киеве.

Канцлер и президент Украины будут в основном говорить о "Северном потоке-2", неоднозначном газопроводе между Россией и Германией, строительство которого будет завершено в обозримом будущем. В этой связи украинцев ждет не только многомиллиардный экономический ущерб, потому что в будущем через Украину в Европу будет направляться значительно меньше газа. В политическом плане они даже больше, чем раньше, боятся оказаться во власти России.

Что Меркель сможет предложить своему гостю, как она его успокоит? В частности, обсуждается сотрудничество двух стран в области производства водорода. И Берлин может предложить помощь Киеву в ремонте изношенной газовой сети Украины. Будет ли этого достаточно?

В среду канцлер встретится с Джо Байденом. Меркель объяснит президенту США, что она намерена делать в связи с опасениями жителей Восточной Европы, в частности, по поводу проекта трубопровода. Байден отозвал вариант санкций против компаний-операторов Северного потока - 2, который его предшественник Дональд Трамп энергично продвигал. Однако Байден не является поклонником газопровода хотя бы потому, что США также хотели бы поставлять в Европу газ и другие виды энергии. Известно, что Меркель не поедет в Вашингтон с пустыми руками.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Украинцы попытаются убедить немцев в опасности "Северного потока-2"