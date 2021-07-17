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Два часа пытались спасти: в Польше маленький украинец утонул, пока его родители спали пьяные

Два часа пытались спасти: в Польше маленький украинец утонул, пока его родители спали пьяные
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф Fact

Маленький украинец Владислав, которому было всего 2,5 года, утонул в Польше  в озере Шперек. Родители ребенка спали дома после вечеринки. О смерти сына они узнали от спасателей. 

Об этом сообщил польский сайт Fact.

Трагедия произошла в четверг в курортном городе Антонин - утром 15 июля тело малыша в воде заметил прохожий. Спасатели более двух часов пытались его реанимировать, но безуспешно. Вскрытие причину смерти подтвердило. Мальчик погиб упав в воду с пристани на озере. 

По информации издания, родители Владислава из Украины и приехали отдохнуть с детьми на озеро. Кроме погибшего малыша с ними были дочка 12 лет и друзья. Они устроили вечеринку с алкоголем, которая закончилась ближе к 5 утра. Когда именно малыш выскользнул из дома установить точно не удалось - дверь оставили не запертой.

Родителям предъявлены обвинения, им грозит от 3 месяцев до 5 лет в тюрьме. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в детском лагере в Карпатах массовое отравление - ситуация ухудшается. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Польша, Ребенок, Спасатели, Утопление.
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