Два часа пытались спасти: в Польше маленький украинец утонул, пока его родители спали пьяные

Маленький украинец Владислав, которому было всего 2,5 года, утонул в Польше в озере Шперек. Родители ребенка спали дома после вечеринки. О смерти сына они узнали от спасателей.

Об этом сообщил польский сайт Fact.

Трагедия произошла в четверг в курортном городе Антонин - утром 15 июля тело малыша в воде заметил прохожий. Спасатели более двух часов пытались его реанимировать, но безуспешно. Вскрытие причину смерти подтвердило. Мальчик погиб упав в воду с пристани на озере.

По информации издания, родители Владислава из Украины и приехали отдохнуть с детьми на озеро. Кроме погибшего малыша с ними были дочка 12 лет и друзья. Они устроили вечеринку с алкоголем, которая закончилась ближе к 5 утра. Когда именно малыш выскользнул из дома установить точно не удалось - дверь оставили не запертой.

Родителям предъявлены обвинения, им грозит от 3 месяцев до 5 лет в тюрьме.

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