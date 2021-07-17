В детском лагере у Яремче массовое отравление: ситуация ухудшается с каждой минутой

В детском лагере "Делюкс" в селе Татаров Ивано-Франковской области пятеро детей отравились и госпитализированы.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба области.

Лагерь находится возле Яремче. В местную центральную районную больницу дети начали поступать с четверга - привезли первого ребенка. В пятницу в медучреждение привезли еще четверых. Возраст детей 13-15 лет.

По сообщению одного из родителей, многие дети в лагере почувствовали слабость, начали терять сознание. После этого обратились к медикам. Ситуация ухудшается.

Также по имеющейся информации, в лагере накануне были перебои с электричеством. Испортились ли продукты и использовали их в питании - выяснят правоохранители.

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