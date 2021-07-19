В самой вакцинированной стране Европы отменили карантин и разрешили жизнь без масок

Великобритания на фоне успехов в массовой вакцинации граждан от коронавируса, решила постепенно смягчать карантинные ограничения. Так в Англии с 19 июля были отменены все внутренние запреты.

Об этом пишет BBC.

Другие части страны, пока на столь радикальные меры не пошли, однако вводят другие послабления или намерены ввести их позже.

Отныне в стране сняты ограничения на число людей на свадьбах и похоронах, а посетители баров могут заказывать напитки и еду прямо у барной стойки.

Вместе с тем сняты ограничения на работу ночных клубов, а для сотрудников предприятий отменили рекомендацию с призывом работать дома.

Ну и самой радикальной мерой является снятие ограничений на ношение масок, хотя власти все еще рекомендуют людям продолжать их носить в местах скопления большого количества людей и в закрытых помещениях.

В настоящее время в Британии вакцинировано около 68% взрослого населения и в ближайшее власти страны собираются начать вакцинацию детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Согласно данным Our World in Data по состоянию на 18 июля, Великобритания занимает первое место в Европе и второе в мире по проценту населения, вакцинированного хотя бы одной дозой. Первое место в мире занимает Канада.

Как сообщалось ранее, ученые провели исследование об эффективности вакцин против нового штамма Дельта и пришли к выводу, что только наращивание темпов иммунизации позволит избежать нового роста смертности.