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В самой вакцинированной стране Европы отменили карантин и разрешили жизнь без масок

В самой вакцинированной стране Европы отменили карантин и разрешили жизнь без масок
Обновлено 16:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Великобритания на фоне успехов в массовой вакцинации граждан от коронавируса, решила постепенно смягчать карантинные ограничения. Так в Англии с 19 июля были отменены все внутренние запреты. 

Об этом пишет BBC.

Другие части страны, пока на столь радикальные меры не пошли, однако вводят другие послабления или намерены ввести их позже. 

Отныне в стране сняты ограничения на число людей на свадьбах и похоронах, а посетители баров могут заказывать напитки и еду прямо у барной стойки. 

Вместе с тем сняты ограничения на работу ночных клубов, а для сотрудников предприятий отменили рекомендацию с призывом работать дома. 

Ну и самой радикальной мерой является снятие ограничений на ношение масок, хотя власти все еще рекомендуют людям продолжать их носить в местах скопления большого количества людей и в закрытых помещениях. 

В настоящее время в Британии вакцинировано около 68% взрослого населения и в ближайшее власти страны собираются начать вакцинацию детей в возрасте от 12 до 17 лет. 

Согласно данным Our World in Data по состоянию на 18 июля, Великобритания занимает первое место в Европе и второе в мире по проценту населения, вакцинированного хотя бы одной дозой. Первое место в мире занимает Канада. 

Как сообщалось ранее, ученые провели исследование об эффективности вакцин против нового штамма Дельта и пришли к выводу, что только наращивание темпов иммунизации позволит избежать нового роста смертности. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Англия, Великобритания, Коронавирус, Covid-19.
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