В крови было 4 промилле: что грозит женщине, устроившей смертельную аварию с украинцами в Польше

Женщина, которая в субботу 24 июля возле города Радомско на автомобиле Nissan выехала на встречную полосу и врезалась в автобус с 9 людьми (среди их 7 украинцев), имела в крови 4 промилле алкоголя.

Об этом сообщает "TULODZ.PL".

Очевидно, что женщина совершила ДТП из-за того, что была пьяна.

Как пишут в сети, человек с 4 промилле алкоголя в организме полностью теряет контроль за поведением, может потерять сознание и даже умереть. Нарушается дыхание, сердцебиение, а также контроль зрачков.

Поэтому совсем не странно, что женщина потеряла контроль и выехала на встречную полосу.

Виновную в аварии 36-летнюю полячку сначала госпитализировали, а потом во второй половине дня 24 июля взяли под стражу после проведенной медицинской диагностики.

Сейчас работники полиции под надзором прокуратуры проводят следствие по поводу совершения ДТП, из-за которого пострадали люди.

Водитель легкового авто будет нести ответственность за нарушение правил вождения наземным транспортом и может быть осуждена на 12 лет лишения свободы.

Но срок может быть и выше из-за того, что в ее крови обнаружили высокий уровень алкоголя.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в результате аварии на трасе возле Радомско с участием автобуса Volkswagen и легкового авто Nissan Qashqai, пострадали все 10 человек - 7 украинцев. Среди потерпевших трое в тяжелом состоянии. Один человек умер в больнице, еще двое сражаются за жизнь. Двоих человек уже выписали с больницы.