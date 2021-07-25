В Северной Ирландии аттракцион упал на людей в парке развлечений - 4 детей госпитализировали (видео)

В Северной Ирландии вечером субботы, 24 июля, на людей упал аттракцион в парке развлечений "Planet Fun". Впоследствии пострадали несколько человек, в том числе четыре ребенка.

Об этом сообщают Daily Mail, Metro.

Парк с развлечениями находиться в гавани Каррикфергус.

Известно, что один из аттракционов поломался и упал с места, где стоял. После этого он ударился о строении и рухнул прямо на людей.

Сразу же после происшествия в парк приехали четыре бригады скорой помощи и забрали потерпевших детей в больницу. Их травмы не опасны для жизни.

Взрослые также получили ушибы ног, но они отказались от медицинской помощи.

Жертвы аттракциона говорят, что очень сильно испугались и теперь вряд ли пойдут когда-то еще в парк развлечений, сообщает "The Sun".

"Все качели держались на веревках, и в один момент все начали падать. Это было ужасно", - говорит свидетель происшествия.

Представитель Planet Fun имеет лицензию на проведение ярмарки развлечений, пишут СМИ. Он не отказывается сотрудничать со специальной комиссией, которая будет расследовать инцидент, на всех этапах.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в США чайка на скорости 120 км/час врезалась в девочку на аттракционе.