Непредвиденная опасность: в США чайка на скорости 120 км/час врезалась в девочку на аттракционе (видео)

В США во время катания на аттракционе SpringShot в девочку на скорости 120 км/ч врезалась чайка. Подросток остался невредим благодаря защитному шлему.

Об этом в пятницу, 23 июля, пишет издание Fox News.

Момент столкновения попал на камеру и стал сразу вирусным, скорее всего, от реакции подростка. От травм девочку уберегла только защитная конструкция, которая удерживала катающихся от падения. Если бы она была бы тоньше, то она бы получила травмы лица.

Подруга девушки даже не увидела, что произошло.

Испуганная от столкновения с чайкой девушка рассказала журналистам, что видела, как чайка приближается к ней, когда аттракцион стартовал.

"Я понимала, что она врежется в меня. Я не знала, что делать, поэтому подождала, пока она перевернется, а потом просто схватила ее и быстро сбросила с себя", – добавила она.

Птица в результате столкновения также уцелела, потеряв лишь несколько перьев.

Как писало издание "Телеграф", в России 12-летняя девочка сломала ноги во время катания на карусели. Чрезвычайное происшествие произошло в Новоалтайске в парке аттракционов.