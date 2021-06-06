Школьнице чуть не оторвало ноги на аттракционе в РФ: владельцы обвиняют во всем ребенка (видео)

В России 12-летняя девочка сломала ноги во время катания на карусели. Чрезвычайное происшествие произошло в Новоалтайске в парке аттракционов.

Об этом сообщает Телеграмм-канал MDK.

При этом владельцы аттракциона заявили, что "предупреждали о необходимости подгибать ноги".

Момент столкновения попал на видео:

На кадрах видно, что карусель набирает обороты и ребенок ударяется ногами в близстоящую постройку.

В настоящее время полиция проводит проверку, решается вопрос о передаче дела в региональный следственный комитет.

Следует отметить, что ровно неделю назад в российском Барнауле произошла похожий трагический случай: батут, на котором играли дети взорвался. Во время взрыва детей отбросило на рельсы, из-за чего они пострадали и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.