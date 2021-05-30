Батут с детьми подлетел на несколько метров: момент ЧП в Барнауле попал на видео

В сети показали видео момента взрыва батута в России в Барнауле, на котором играли дети.

Об этом 30 мая сообщили в Телеграм-канале "LIFE SHOT". Там также поделились видео самого момента инцидента.

На кадрах видео можно заметить как аттракцион резко поднялся в воздух на несколько метров после того, как лопнули его крепления.

Отметим, что на момент взрыва на батуте находились дети, и двоих из них отбросило на рельсы, из-за чего они прострадали и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщается, что из-за сильного порыва ветра крепления батута оторвало и его подбросило в воздух. Двое детей, который находились на нем, успели выпрыгнуть наружу, а две другие девочки были подняты высоко в воздух, после чего они упали на землю.

Видео момента с камер видеонаблюдения:





Напомним, что в РФ 29 мая в Брянской области на одном из пешеходных переходов произошло ДТП: двух детей сбила машина, которая проехала на красный свет, тогда в ней находились сотрудники Росгвардии.