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Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился достопримечательностями Мадрида (фото)

Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился достопримечательностями Мадрида (фото)
01:31 Сегодня Телеграф ElRetiro

Бульвар Пасео-дель-Прадо и парк Ретиро в Мадриде в воскресенье добавили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  Этого события ждали с 2015 года. 

Об этом сообщает Reuters.

Парк  Ретиро (Буен-Ретиро) занимает территорию более 120 гектаров. Он был частью резиденции короля Филиппа IV, которую построили в 17 веке. С 1767 король переехал, и парк разрешили посещать простым людям.

 

Во время Наполеоновских завоеваний большая часть уникальной архитектуры была разрушена. В 1930-х его объявили историческим наследием и реконструировали. Теперь - это популярное место отдыха Мадрида. 

 

Бульвар Пасео-дель-Прадо - также пользуется популярностью как место для прогулок у мадридцев и туристов. Он начинается у вокзала Аточа и продолжается вплоть до площади Сибелес. Его история также связана с королевской династией. В 1569 году король Филипп II построил здесь пруд для своей жены, по которому плавали 8 галер. Достопримечательностью бульвара являются три фонтана авторства Вентруа Родригеса. Они посвящены римским и греческим божествам – Кибеле (или Сибеле), Аполлону и Нептуну. 

 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Италия закрыла Венецию для круизных лайнеров из-за угроз ЮНЕСКО. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 159

Все по теме:

Испания, Мадрид, Туризм, Ретиро.
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