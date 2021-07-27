Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился достопримечательностями Мадрида (фото)

Бульвар Пасео-дель-Прадо и парк Ретиро в Мадриде в воскресенье добавили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этого события ждали с 2015 года.

Об этом сообщает Reuters.

Парк Ретиро (Буен-Ретиро) занимает территорию более 120 гектаров. Он был частью резиденции короля Филиппа IV, которую построили в 17 веке. С 1767 король переехал, и парк разрешили посещать простым людям.

Felicidades, #Madrid, por su inclusión en la lista de #PatrimonioMundial de #UNESCO con la candidatura del Paseo del Prado y el Parque del Buen Retiro, el llamado #PaisajeDeLaLuz. #ArtesyCiencias#LaIlustracion#MadridPatrimonioMundial Imágenes @adellanotte pic.twitter.com/7Y2HerqtMX — Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País (@rsemap) July 25, 2021

Во время Наполеоновских завоеваний большая часть уникальной архитектуры была разрушена. В 1930-х его объявили историческим наследием и реконструировали. Теперь - это популярное место отдыха Мадрида.

La Unesco declara Patrimonio de la Humanidad el Paseo del Prado y el Retiro. https://t.co/kzi0SQqxd3

https://t.co/gBShupCMvM pic.twitter.com/LMowyrRoVT — Madrid Proyecta (@MadridProyecta) July 25, 2021

Бульвар Пасео-дель-Прадо - также пользуется популярностью как место для прогулок у мадридцев и туристов. Он начинается у вокзала Аточа и продолжается вплоть до площади Сибелес. Его история также связана с королевской династией. В 1569 году король Филипп II построил здесь пруд для своей жены, по которому плавали 8 галер. Достопримечательностью бульвара являются три фонтана авторства Вентруа Родригеса. Они посвящены римским и греческим божествам – Кибеле (или Сибеле), Аполлону и Нептуну.

La Unesco declaró Patrimonio Mundial a El paseo del Prado y el parque del Buen Retiro de Madrid https://t.co/Hd36OcJuML pic.twitter.com/SCXRCC9Q4p — SuNoticiero (@SuNoticiero) July 25, 2021

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