Дожди обрушились на север Италии: озеро Комо вышло из берегов и затопило близлежащие селения (фото, видео)

В северном регионе Италии Ломбардии начались сильные ливни, в результате чего озеро Комо вышло из берегов и затопило ближайшие территории.

Об этом 28 июля пишут в Twitter местные жители и итальянские СМИ.

Издание Varese News опубликовало видео, на котором видны последствия обильных осадков на севере страны.

Кроме затопленных улиц, непогода вызвала в регионе масштабные сдвиги грунта.

Местные спасатели говорят, что никто из людей в результате наводнения и его последствий сильно не пострадал, но самой провинции Комо непогода нанесла серьёзный ущерб.

#Como, #vigilidelfuoco al lavoro da stamattina per il #maltempo che ha interessato la provincia: frane e smottamenti lungo la SS 340 all'altezza di Laglio e Cernobbio, a Brienno evacuata un'anziana bloccata in casa da detriti insieme a @poliziadistato [#27luglio 12:15] pic.twitter.com/yz5l4I5asa — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 27, 2021

Итальянское СМИ "Corriere della Sera" обнародовало видео, на котором можно увидеть огромное количество мусора возле берега озера.

"Meteo News 24" в Facebook опубликовало фото затопленного района Италии и разрухи, причиненной наводнением.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 28 июля на Италию обрушился град размером с теннисный мяч.

В середине июля наводнение затопило часть Европы - в Германии и Бельгии погибли около 200 человек.