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Дожди обрушились на север Италии: озеро Комо вышло из берегов и затопило близлежащие селения (фото, видео)

Дожди обрушились на север Италии: озеро Комо вышло из берегов и затопило близлежащие селения (фото, видео)
03:25 Сегодня Телеграф nv.ua

В северном регионе Италии Ломбардии начались сильные ливни, в результате чего озеро Комо вышло из берегов и затопило ближайшие территории.

Об этом 28 июля пишут в Twitter местные жители и итальянские СМИ.

 

Издание Varese News опубликовало видео, на котором видны последствия обильных осадков на севере страны.

Кроме затопленных улиц, непогода вызвала в регионе масштабные сдвиги грунта.

Местные спасатели говорят, что никто из людей в результате наводнения и его последствий сильно не пострадал, но самой провинции Комо непогода нанесла серьёзный ущерб.

Итальянское СМИ "Corriere della Sera" обнародовало видео, на котором можно увидеть огромное количество мусора возле берега озера.

"Meteo News 24" в Facebook опубликовало фото затопленного района Италии и разрухи, причиненной наводнением.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 28 июля на Италию обрушился град размером с теннисный мяч.

В середине июля наводнение затопило часть Европы - в Германии и Бельгии погибли около 200 человек.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Италия, Наводнение, Потоп, Озеро Комо, Ломбардия.
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